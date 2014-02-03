Блинкен признал, что РФ нашла способы обеспечивать работу ОПК в условиях санкций

В Госдепе США оценили сближение Москвы с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Москва нашла способы поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на введенные западными странами рестрикции. Такую информацию признал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Дополнительно иностранный дипломат указал на санкционную политику в отношении российского руководства. Он заметил, что в Кремле нашли обходные пути, связанные с отношениями с КНДР, Ираном и Китаем, позволяющие поддерживать нормальное функционирование их собственной оборонно-промышленной базы. В Госдепе указали, что такие действия позволяют РФ продолжать проводить специальную военную операцию на Украине.

Я думаю, мы сделали бы ошибку, если бы рассматривали ли вопрос о том, успешны ли санкции, исключительно на основе того, изменили ли они непосредственно курс. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госсекретарь выступил с утверждением о том, что рестрикции стали мощной и растущей нагрузкой на российскую экономическую систему и "на российское будущее". По мнению Энтони Блинкена, сейчас Пекин предоставляет ресурсы для российского ОПК порядка 70 процентов станков, а также 90 процентов микроэлектроники.

Блинкен: глобальный компьютерный сбой не был следствием хакерской атаки.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute