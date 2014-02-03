Блинкен: глобальный компьютерный сбой не был следствием хакерской атаки

В Госдепе указали на необходимость лучше контролировать системы.

Нынешний глобальный сбой в сфере информационных технологий не является, по имеющейся в настоящее время американской администрации при президенте Джо Байдене информации, следствием хакерской атаки. Такую информацию признал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Мое наилучшее понимание именно таково. Что это был какого-то рода сбой в обновлении программного обеспечения. Это не была, насколько мне сейчас известно, злонамеренная атака какого бы то ни было рода. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: дискуссии о возможности обмена Гершковича не увязаны с выборами в США.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute