Блинкен: дискуссии о возможности обмена Гершковича не увязаны с выборами в США

В Госдепе США прокомментировали обвинение журналисту The Wall Street Journal в России.

Американо-российский диалог о возможности новых обменов заключенными и находящимися под стражей гражданами, включая недавно осужденного журналиста Эвана Гершковича, не увязываются с американским избирательным циклом. Такую информацию признал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Таким образом иностранный чиновник оценил утверждения о том, что власти в Москве могут удерживать сотрудника The Wall Street Journal, ожидая исхода президентских выборов в США, намеченных на ноябрь 2024 года.

Любые усилия по возвращению на родину тех или иных американцев являются частью процесса обмена мнениями, обсуждения, потенциально - переговоров. И я не считаю, что это зависит от выборов в США или где бы то ни было еще. Мы не остановимся, пока не вернем домой Эвана, Пола Уилана и других. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе пояснили, что власти США продолжают предпринимать активные попытки добиться освобождения Эвана Гершковича, приговоренного в России ранее к 16 годам заключения по статье за шпионаж.

Блинкен допустил, что США могут в будущем отказаться от помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute