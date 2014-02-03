Блинкен допустил, что США могут в будущем отказаться от помощи Украине

В Госдепе оценили возможность прихода к власти Трампа.

В американском внешнеполитическом ведомстве признались, что США могут в будущем отказаться от оказания помощи Украине. Такую информацию огласил государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Иностранный чиновник отреагировал на вопрос о том, какие меры в Вашингтоне могут предпринять для того, чтобы Дональду Трампу не удалось изменить политический курс в отношении Украины, если тот выиграет на грядущих президентских выборах.

Конечно, у каждой администрации есть возможность задавать политику. Мы не можем гарантировать будущее. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен напомнил коллегам о подписанном недавно США с Украиной соглашении в сфере безопасности. Он пояснил, что если США откажутся от него, то у ВСУ останутся еще как минимум 20 стран коллективного Запада с похожими соглашениями. Чиновник заметил, что количество государств, помогающих Киеву быстрыми темпами подходит к 30.

Блинкен: Запад будет адаптировать стратегию по Украине при изменении ситуации на поле боя.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute