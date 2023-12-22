Блинкен: Запад будет адаптировать стратегию по Украине при изменении ситуации на поле боя

В Госдепе США оценили шансы ВСУ на победу.

Страны коллективного Запада адаптируют стратегию поддержки Вооруженных сил Украины реалиям изменения ситуации на поле боя, после чего предоставят киевскому режиму необходимые вооружения. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с лидером Молдавии Майей Санду по результатам своего рабочего визита в Кишинев. Иностранный чиновник заметил, что власти США не поощряли и не давали разрешение ВСУ совершать удары за пределами их страны. При это в Госдепе признали, что Украина должна принимать решения самостоятельно относительного того, как именно ей лучше защищать территорию.

Еще одной особенностью нашей поддержки Украины на протяжении уже более чем двух лет является адаптация к меняющимся условиям на поле боя, <...> и я уверен, что мы продолжим это делать. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госсекретарь США уверен в том, что международные союзники обеспечат Киев необходимым вооружением для победы в региональном конфликте.

Блинкен заявил о стабилизации линии фронта на харьковском направлении.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State