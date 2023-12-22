В Госдепе США оценили обстановку на линии соприкосновения для ВСУ.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что киевскому режиму после поставок западных вооружений, включая поддержку от США, удалось стабилизировать положение на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с лидером Молдавии Майей Санду по результатам своего рабочего визита в Кишинев. Руководитель Госдепа подчеркнул, что "военную технику США поставляют украинцам".

Я думаю, мы видим стабилизацию фронта. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Российский президент Владимир Путин рассказал журналистам 17 мая, что у Вооруенных сил страны планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет. А 28 мая глава государства указал прессе на то, что "все сейчас идет вокруг событий на подступах к Харькову".

Блинкен пригрозил новыми санкциями за подрыв "демократии в Молдавии".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State