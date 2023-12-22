Блинкен пригрозил новыми санкциями за подрыв "демократии в Молдавии"

В США обвинили Россию в попытке организации протестов в Молдавии.

Американское внешнеполитическое ведомство при президенте Джо Байдене будет и далее вводить санкционное давление против лиц, которые, по версии властей США, подрывают "демократию в Молдавии". Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с лидером Молдавии Майей Санду по результатам своего рабочего визита в Кишинев. Дополнительно иностранный чиновник заметил, что с российской стороны якобы фиксируются попытки распространить на территории республики дезинформацию и провоцировать местные протестные движения, нацеленные против правительства.

Мы вводили санкции против тех, кто хотел или пытался подорвать демократию в Молдавии. По мере обработки информации, необходимой для поддержки этих санкций, мы продолжим делать это. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В ноябре 2023 года бывший президент Молдавии Игорь Додон кпоминал о том, что отношения между Молдавией и Россией оказались "на уровне стагнации" по вине кишиневских властей.

США выделят Молдавии $50 млн на проведение реформ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State