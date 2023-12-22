США выделят Молдавии $50 млн на проведение реформ

Энтони Блинкен рассказал о поддержке власти в Кишиневе.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что администрация при президенте Джо Байдене намерена выделить 50 миллионов долларов Молдавии на проведение реформы в энергетическом секторе, а также на борьбу с дезинформацией. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с лидером Молдавии Майей Санду по результатам своего рабочего визита в Кишинев. Иностранный чиновник отметил, что такая поддержка стала возможно благодаря совместной работе с членами Конгресса США.

Сегодня я объявляю о том, что мы в сотрудничестве с Конгрессом выделим дополнительно $50 млн на достижение целей в рамках реформирования энергетического и сельскохозяйственного секторов и дальнейшую борьбу с дезинформацией. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Госдепа уточнил, что денежные средства помогут республике "укрепить возможности" по противостоянию российскому вмешательству в местные выборы, а также позволит властям страны продолжить движение по пути европейской интеграции.

Блинкен: переговоры по строительству посольства США в Кишиневе скоро завершатся.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State