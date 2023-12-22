Блинкен: переговоры по строительству посольства США в Кишиневе скоро завершатся

В Госдепе США рассказали об укреплении контактов с Кишиневом.

Американская администрация при президенте Джо Байдене и Молдавия в скором времени завершат двусторонние переговоры по строительству нового посольства США в Кишиневе. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с лидером Молдавии Майей Санду по результатам своего рабочего визита в Кишинев.

Я рад, что мы скоро завершим переговоры по созданию здесь нового посольства. Это как символически, так и практически отражает глубину наших отношений. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее молдавское правительство одобрило начало переговоров с Вашингтоном по новому договору о строительстве здания дипломатической миссии в Кишиневе. Строительство будет проводиться на территории бывшего республиканского стадиона. Против этого протестовали местные жители.

Блинкен назвал неприемлемой реоккупацию Газы Израилем.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State