Госдеп: деятельность Ассанжа и WikiLeaks подвергала людей опасности

Мэттью Миллер рассказал об участии дипломатов Госдепа в расследовании.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что деятельность некоммерческой организации WikiLeaks и ее основателя, журналиста Джулиана Ассанжа подвергала людей опасности. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Иностранный чиновник пояснил СМИ, что действия действия WikiLeaks повлияли на возможность Госдепа США выстраивать отношения с такими людьми.

В документах, которые они публиковали, содержалась идентификационная информация о лицах, поддерживавших контакт с Госдепом, в том числе, о лидерах оппозиции, правозащитниках со всего мира, чьи позиции оказались под угрозой из-за обнародования. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер объяснил, что участие дипломатов в уголовном деле Ассанжа было очень ограниченным. Американское посольство в Австралии сыграло небольшую координационную роль, так как его сотрудники поддерживали контакт с местными властями, но однако основные вопросы решались по каналам между правоохранительными органами.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State