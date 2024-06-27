Госдеп подтвердил смерть американского госслужащего в Киеве

Мэттью Миллер подтвердил трагедию в отеле Hilton.

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило смерть американского государственного служащего, сотрудника посольства США в Киеве. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный чиновник выразил соболезнования семье и близким людям погибшего. В Госдепе уточнили, что других комментариев по поводу инцидента у дипломатов нет.

Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, который находился в подчинении главы миссии посольства в Киеве. По нашим сведениям, он умер от естественных причин и нет никаких признаков преступления. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что украинское издание "Страна" уведомило читателей о том, что в столичной гостинице Hilton было обнаружено тело атташе посольства США в Киеве.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State