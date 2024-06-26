Госдеп назвал притеснением прессы ответные ограничения РФ в отношении СМИ ЕС

Мэттью Миллер обвинил Москву в преследовании журналистов.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что ответные ограничения со стороны Москвы в отношении СМИ Европейского союза, введенные после запрета коллективным Брюсселем "любой вещательной активности" трех новостных организаций России, являются притеснением прессы. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный чиновник прокомментировал объявление о введении встречных ограничений доступа с территории РФ к вещательным ресурсам 81 СМИ Евросоюза. Такое решение было принято в Кремле в ответ на запрет стран-членов ЕС на вещательную активность "РИА Новости", МИЦ "Известия" и "Российской газеты".

Это еще один признак того, что правительство России преследует журналистику, поскольку оно боится, как бы его собственный народ не услышал правду. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что Москва опасается распространения "правды о действиях внутри России, действиях правительства, направленных на угнетение собственного народа". В Госдепе пояснили, что российские власти якобы преследуют журналистов.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State