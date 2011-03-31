США поддержали расследование МУС в отношении должностных лиц РФ

Мэттью Миллер прокомментировал ордер на арест Шойгу и Герасимова.

В американском внешнеполитическом ведомстве поддерживают расследование Международного уголовного суда (МУС) и другие расследования, проводимые в отношении российских должностных лиц. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заверил СМИ, что США поддерживает целях рах таких разбирательств, связанных с деятельностью РФ на территории Украины. Однако сотрудник Госдепа не уточнил, содействует ли администрация Джо Байдена таким расследованиям.

Я не буду говорить о чем-либо, касающемся частных разговоров и частных каналов между нами и любым учреждением, проводящим подобные расследования. Как я уже сказал, мы поддерживаем расследование МУС, как и любые расследования по привлечению к ответственности. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных РФ Валерия Герасимова.

В Госдепе пообещали продолжать делать все для освобождения Гершковича и Уилана.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State