В Госдепе пообещали продолжать делать все для освобождения Гершковича и Уилана

Мэттью Миллер оценил начало судебного слушания по делу о шпионаже в отношении американского гражданина.

В американском внешнеполитическом ведомстве намерены продолжать делать все возможное для того, чтобы добиться освобождения российскими властями американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Такими сведениями иностранный чиновник поделился со СМИ в связи с ожидающимся началом рассмотрения в судебной инстанции дела Гершковича, задержанного ранее по обвинениям в шпионаже. Заседание состоится 26 июня.

Могу сказать только, что мы продолжим пытаться добиться освобождения Эвана Гершковича и Пола Уилана, делать все, что можем, чтобы вернуть их на родину. Мы намерены находиться там, когда это возможно, с учетом ограничений на поездки. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США добавили, что сотрудники посольства США в России едут в Екатеринбург лично для того, чтобы присутствовать на процессе по делу Эвана Гершковича. Рассматриваться материалы расследования будут в Свердловском областном суде в закрытом режиме. Мэттью Миллер отказался уточнить прессе, едет ли туда американский посол в Москве Линн Трейси.

Госдеп отказался комментировать переговоры с США и Австралией по Ассанжу.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State