Госдеп отказался комментировать переговоры с США и Австралией по Ассанжу

Мэттью Миллер не смог раскрыть подробности сделки со следствием.

В американском внешнеполитическом ведомстве отказываются комментировать американо-австралийские рабочие контакты уголовному по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Пресса попросила иностранного чиновника прокомментировать переговоры Вашингтона и Канберры на фоне недавней сделки австралийского гражданина Ассанжа с американскими прокурорами. В Госдепе пояснили, что вопрос находится на рассмотрении. Он рассчитывает, что завтра с трибуны по теме ему будет что сказать публично. Однако на сегодняшний день спикер направил за реакцией прессу в Минюст США.

Я знаю, что он должен явиться в суд в ближайшие часы, и, учитывая, что это дело находится на рассмотрении федерального судьи, я считаю уместным не комментировать его в данный момент. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп призвал правительство Кении проявлять сдержанность во время протестов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State