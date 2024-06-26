Госдеп призвал правительство Кении проявлять сдержанность во время протестов

Мэттью Миллер оценил акции, которые жители африканской страны устраивают против повышения налогов.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что кенийские власти должны проявлять сдержанность в связи с массовыми акциями протеста в этой африканской стране. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что администрация Белого дома осуждает насилие, которое фиксируется во время мероприятий в Найроби и прочих районах государства.

Мы призываем к сдержанности, чтобы восстановить порядок и обеспечить пространство для диалога. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что беспорядки, организованные местным населением против введения дополнительных налогов со стороны правительства начались в африканской стране 18 июня. Далее мероприятия распространились на всю страну. Митинги проходят в столице страны (Найроби), а также в других крупных городах. Активисты заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономической системе повысит стоимость жизни для граждан.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State