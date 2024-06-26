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Госдеп призвал правительство Кении проявлять сдержанность во время протестов

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Мэттью Миллер оценил акции, которые жители африканской страны устраивают против повышения налогов.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что кенийские власти должны проявлять сдержанность в связи с массовыми акциями протеста в этой африканской стране. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что администрация Белого дома осуждает насилие, которое фиксируется во время мероприятий в Найроби и прочих районах государства.

Мы призываем к сдержанности, чтобы восстановить порядок и обеспечить пространство для диалога.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что беспорядки, организованные местным населением против введения дополнительных налогов со стороны правительства начались в африканской стране 18 июня. Далее мероприятия распространились на всю страну. Митинги проходят в столице страны (Найроби), а также в других крупных городах. Активисты заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономической системе повысит стоимость жизни для граждан. 

США не понимают заявления Нетаньяху о сокращении их военной помощи Израилю.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: африка, госдеп, кения, массовые протесты, мэттью миллер, налоги
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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