США не понимают заявления Нетаньяху о сокращении их военной помощи Израилю

В американском внешнеполитическом ведомстве не понимают суть заявлений премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху о сокращении поставок американских вооружений еврейскому государству, США настаивают на том, что по-прежнему активно оказывают ему военную помощь. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный чиновник отметил, что по-прежнему США поставляют стране другие виды вооружений, так как привержены безопасности на Ближнем Востоке.
Я не понимаю, что значат эти высказывания так же, как я не понял высказывания, которые мы обсуждали на прошлой неделе, когда мы слышали такие же утверждения. Мы приостановили поставку одной партии боеприпасов с большой боевой частью. Она по-прежнему на паузе.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
Как заявил ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вопрос восстановления прежнего объема поставок американских вооружений в страну Ближнего Востока после его сокращения четыре месяца назад властям необходимо "решить в ближайшем будущем".
Посол США в РФ выразила сожаление из-за гибели гражданских в связи с конфликтом на Украине.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все