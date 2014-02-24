США не понимают заявления Нетаньяху о сокращении их военной помощи Израилю

Мэттью Миллер оценил военные поставки, которыми США обеспечивают Израиль.

В американском внешнеполитическом ведомстве не понимают суть заявлений премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху о сокращении поставок американских вооружений еврейскому государству, США настаивают на том, что по-прежнему активно оказывают ему военную помощь. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный чиновник отметил, что по-прежнему США поставляют стране другие виды вооружений, так как привержены безопасности на Ближнем Востоке.

Я не понимаю, что значат эти высказывания так же, как я не понял высказывания, которые мы обсуждали на прошлой неделе, когда мы слышали такие же утверждения. Мы приостановили поставку одной партии боеприпасов с большой боевой частью. Она по-прежнему на паузе. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Как заявил ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вопрос восстановления прежнего объема поставок американских вооружений в страну Ближнего Востока после его сокращения четыре месяца назад властям необходимо "решить в ближайшем будущем".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State