Посол США в РФ выразила сожаление из-за гибели гражданских в связи с конфликтом на Украине

Мэттью Миллер оценил реакцию посла Вашингтона в Москве на украинский кризис.

Американский посол в Москве Линн Трейси, вызванная ранее в российское министерство по иностранным делам утверждала, что в администрации Вашингтона сожалеют о любых жертвах среди гражданского населения в связи с региональным конфликтом на Украине. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал СМИ высказывание МИД РФ о том, что США ведут против России гибридную войну.

Я видел заявления со стороны правительства в Москве. Думаю, они касаются сообщений об атаке в Крыму. Расскажу вам, что сказала посол, когда она встретилась. Это, конечно, то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State