Захарова понадеялась на раскрытие причины смерти Макафи "не через 50 лет"

О его смерти стало известно 23 июня.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что тайна смерти программиста и бизнесмена Джона Макафи в испанской тюрьме будет раскрыта как можно раньше. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она напомнила слова умершего, о том, что у него все хорошо, и, если он покончит с собой, это будет не его вина. Данное сообщение было опубликовано микроблоге Макафи в Twitter.

Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет". Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, основателя компании McAfee нашли мертвым в тюрьме Испании. Со ссылкой на правоохранительные органы местное СМИ заявило о том, что Макафи покончил с собой в заключении. Он находился в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Каталонии. Тело было обнаружено в камере.

Ранее Захарова ответила на заявления США кибератаках против России.

Фото: МИД РФ