Захарова ответила на заявления США кибератаках против России

По ее словам, такие заявления вызывают недоумение.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что недоумение вызывают заявления США о возможном проведении кибератак против России.

"Эти заявления тем более удивительны в контексте итогов саммита, когда президенты двух стран заявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной безопасности", - сказала она.

По словам Захаровой, что США пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, несмотря на то, что в отношениях между странами наметился прагматизм.

Ранее мы писали, что Германия отказалась от сертификации "Спутника V" в пользу общеевропейского подхода. Однако у страны была возможность одобрить российскую вакцину для применения.

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia