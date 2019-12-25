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В Германии отказались от "Спутника V" в пользу общеевропейского подхода
Сегодня, 20:09
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Германии отказались от "Спутника V" в пользу общеевропейского подхода

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Страна могла бы отдельно от ЕС сертифицировать российскую вакцину.

Представитель Минздрава ФРГ на брифинге заявил, что Германия могла бы отдельно от ЕС сертифицировать российскую вакцину "Спутник V", но решение было принято в пользу общеевропейского подхода.

Мы, конечно, как национальное государство можем сертифицировать любые вакцины, это касается и "Спутника V", но мы решили придерживаться в вопросе регистрации вакцин против коронавируса общеевропейского подхода, - сказал он.

Напомним, что Европейское агентство лекарственных средств ранее заявило, что процедура экспертизы российской вакцины началась.

Ранее мы писал о том, что США  и Германия расходятся по вопросу газопровода "Северного потока -2". По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, газопровод представляет угрозу для Европы и Украины. 

Фото: pixabay 

Теги: вакцина спутник v, пандемия коронавируса, сертификация российской вакцины
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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