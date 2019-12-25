В Германии отказались от "Спутника V" в пользу общеевропейского подхода

Представитель Минздрава ФРГ на брифинге заявил, что Германия могла бы отдельно от ЕС сертифицировать российскую вакцину "Спутник V", но решение было принято в пользу общеевропейского подхода.
Мы, конечно, как национальное государство можем сертифицировать любые вакцины, это касается и "Спутника V", но мы решили придерживаться в вопросе регистрации вакцин против коронавируса общеевропейского подхода, - сказал он.
Напомним, что Европейское агентство лекарственных средств ранее заявило, что процедура экспертизы российской вакцины началась.
Ранее мы писал о том, что США и Германия расходятся по вопросу газопровода "Северного потока -2". По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, газопровод представляет угрозу для Европы и Украины.
Фото: pixabay
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