Блинкен: США и Германия по-прежнему расходятся в оценках "Северного потока-2"

Он считает, что СП-2 представляет угрозу для Европы и Украины.

Соединенные Штаты и Германия по-прежнему расходятся в своих подходах к "Северному потоку -2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

По его словам, газопровод представляет угрозу для энергетической безопасности Европы и Украины. Однако в Германии с этим не согласны, утверждает госсекретарь.

Мы по-прежнему считаем, что "Северный поток - 2" является геополитическим проектом России, который представляет угрозу для безопасности США и потенциально подрывает безопасность Украины и других стран в регионе. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен отметил, что нынешний состав Белого дома не мог противостоять СП-2, так как ко времени прихода к власти газопровод находился на завершающем этапе строительства.

Ранее МИД России ответил на заявление Блинкена о "Северном потоке - 2".

Видео: YouTube / AFP Deutschland