Блинкен: США и Германия по-прежнему расходятся в оценках "Северного потока-2"

Соединенные Штаты и Германия по-прежнему расходятся в своих подходах к "Северному потоку -2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.
По его словам, газопровод представляет угрозу для энергетической безопасности Европы и Украины. Однако в Германии с этим не согласны, утверждает госсекретарь.
Мы по-прежнему считаем, что "Северный поток - 2" является геополитическим проектом России, который представляет угрозу для безопасности США и потенциально подрывает безопасность Украины и других стран в регионе.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Блинкен отметил, что нынешний состав Белого дома не мог противостоять СП-2, так как ко времени прихода к власти газопровод находился на завершающем этапе строительства.
Ранее МИД России ответил на заявление Блинкена о "Северном потоке - 2".
Видео: YouTube / AFP Deutschland
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