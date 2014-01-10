Блинкен обсудил с главой МИД Польши "угрозу" от "Северного потока — 2"

Госсекретарь Госдепа США обсудил с Варшавой энергетику Европы.

Государственный секретарь США обсудил с главой МИД Польши "угрозу" от "Северного потока — 2". Об этом говорится в распространенном американским внешнеполитическим ведомством сообщении. Энтони Блинкен встретился с Збигневом Рау для переговоров по вопросу энергетической безопасности Европы. Под ней Вашингтон в основном понимает проведение политики сокращения поставок углеводородов из Москвы в регион.

Госсекретарь обсудил наше сотрудничество с Польшей по борьбе с угрозой, которую представляет трубопровод "Северный поток — 2" для европейской энергетической безопасности. пресс-служба Госдепа США

Напомним, что "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составил 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Ресурсы будут проходить от российского побережья через акваторию Балтийского моря прямо до ФРГ. Против проекта выступает США, так как страна продвигает в ЕС свой сжиженный природный газ.

Захарова призвала Киев не истерить из-за "Северного потока - 2".

Фото: ruv.is