МИД ответил на заявление Блинкена о "Северном потоке - 2"

Речь идет о последствиях работы газопровода.

Официальный представитель МИР России Мария Захарова заявила, что Москва не понимает заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости "поиска путей смягчения последствий" от эксплуатации "Северного потока - 2".

Ранее Блинкен заявил, что США добиваются автоматических мер против последствия работы газопровода от Германии. По словам госсекретаря, в США будут добиваться, чтобы "Северный поток - 2" не заработал. Он сказал, что Вашингтон общается с Германией по поводу мер для возмещения возможных транзитных потерь Киева.

Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты, - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что нет никаких негативных последствий для Европы от проекта.

Видео: МИД России