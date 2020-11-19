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Захарова назвала грубой провокацией действия Эсминца Британии в Черном море

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В МИД России вызовут посла Великобритании из-за инцидента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией действия эсминца ВМС Британии, который предпринял попытку войти в территориальные воды России.

Хотелось бы добавить, что мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством, — сказала Захарова на брифинге 23 июня.

По ее словам, в МИД РФ вызовут из-за этого инцидента посла Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

Ранее в Миноброны РФ назвали действия эсминца Британии в Черном море являются грубым нарушением конвенции ООН. Ведомство призывает провести расследование действий экипажа корабля. 

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia

Теги: мария захарова, территориальные воды россии, эсминец британии в черном море
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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