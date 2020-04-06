Минобороны России заявило, что действия эсминца Британии в Черном море являются нарушением конвенции ООН

Ведомство выступает за тщательное расследование действий экипажа.

Министерство обороны РФ расценивает действия эсминца ВМС Великобритании "Дефендер" в Черном море как грубое нарушение конвенции ООН. Ведомство призывает провести расследование действий экипажа корабля.

Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании "Дефендер" сегодня нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра, - отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркивают, что велась и предупредительная стрельба по курсу движения военного корабля. В сообщении говорится, что экипаж эсминца не реагировал на предупреждающие сигналы, по этой причине российский сторожевой корабль обязан был начать предупредительную стрельбу. Для дополнительного предостережения российский самолет выполнил и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

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