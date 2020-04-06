На видео сняли перехват иранцами американского военного корабля

USS Bataan без предупреждения вошел в Ормузский пролив.

Иранские военные перехватили американский военный корабль. Об этом рассказали журналисты из Twitter-аккаунта Last Defender, Они упомянули, что инцидент произошел на территории Ормузского пролива. В него вошел боевой десантный корабль США USS Bataan. Военные из Ирана направились на перехват иностранцам.

Журналисты отметили, что USS Bataan сопровождали другие корабли ВМС США. Все объекты находились в зоне поражения иранских береговых ракетных комплексов. В Twitter эксперты указали, что американцы не проявляли агрессии и не провоцировали иранских военных. Иранцы сопроводили корабли США, так как боевые судна появились в Ормузском проливе без заблаговременного предупреждения.

Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США.