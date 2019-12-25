Иран готов защищаться от США, если военные нападут на них из-за Ирака.

Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США. Министр иностранных дел Джавид Зариф прокомментировал в собственном аккаунте в Twitter слова президента Америки. Ранее тот написал в Twitter, что Вашингтон готов ответить противнику из проиранских группировок на потенциальное нападение в Ираке. Политик добавил, что власти США получили информацию о том, что "планируется что-то".

Глава МИД Ирана написал в посте о том, что Тегеран не начинает боевых действий. Однако военные страны готовы преподать соответствующий урок тем, кто начинает войну. Чиновник добавил, что местные власти всегда действуют из соображения национальной обороны.

Иран обвинил США в медицинском терроризме.



