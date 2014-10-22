В пожаре на корабле в Северной верфи пострадали четверо человек

На данный момент пожару присвоен 3 ранг сложности.

В пятницу вечером, 17 декабря, на Северной верфи в Петербурге загорелся неэксплуатируемый корабль. В пожаре пострадали четверо человек. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.



Согласно предварительным данным, строящийся военный корабль Корвет "Проворный" проекта 20385 загорелся в Большой Турухтанной гавани в районе дома № 6. Площадь пожара составляет более 80 квадратных метров.

В пожаре есть пострадавшие: трое человек получили легкие травмы, один находится в тяжелом состоянии.

На данный момент пожару присвоен 3 ранг сложности. На борьбу с огнем отправились 22 единицы техники МЧС и 89 человек личного состава.

Ранее при пожаре в квартире на Туристской погиб человек. В комнате обгорели 5 квадратных метров.

Видео: 78.ru