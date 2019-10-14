При пожаре в квартире на Туристской погиб человек

На месте пожара в Приморском районе обнаружили обгоревший труп. Пол и личность погибшего предстоит установить, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Пожар произошел в квартире на Туристской улице, 10/1 в шестом часу утра 17 декабря. Огонь охватил 5 квадратных метров в двухкомнатной квартире. В 06:12 его ликвидировали.
В ликвидации пожара участвовали 12 спасателей и 3 единицы техники.
Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Галлямова
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