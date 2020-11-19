В Белом доме не стали комментировать инцидент с эсминцев Британии в Черном море

Минобороны России ранее попросили провести расследование действий экипажа военного корабля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 23 июня, не стала комментировать инцидент с эсминцем ВМС Великобритании в Черном море.

Я вас направлю к британской стороне. У нас нет никаких комментариев по этому поводу, - сказала она на брифинге для журналистов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец Defender зашел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму. В связи с этим военные открыли предупредительную стрельбу по курсу движения военного корабля. В Минобороны считают, что это было грубое нарушение конвенции ООН по морскому праву.

В свою очередь британская сторона отмечает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины".

Фото: Белый дом