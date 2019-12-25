Бизнесмен умер в тюремной клетке муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Барселоне.

El Pais: основателя компании McAfee нашли мертвым в тюрьме Испании. Испанские журналисты уточнили, что разработчик антивирусного программного обеспечения Джон Макафи оставил в Twitter-аккаунте сообщение на случай своей гибели. Пост в микроблоге был опубликован программистом 15 октября прошлого года. Тогда же он написал о том, что всем доволен и у него есть друзья, поэтому он не собирается совершать суицид.

Знайте, что, если я повешусь, как Эпштейн, это будет не моя вина. Джон Макафи

Со ссылкой на правоохранительные органы местное СМИ заявило о том, что Макафи покончил с собой в заключении. Он находился в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Каталонии. Тело было обнаружено в камере.

Напомним, что Макафи задержали в Испании по запросу США в 2020 году. Судебная инстанция одобрила экстрадицию задержанного в Вашингтон. Американские власти считают, что предприниматель уклонялся от уплаты налогов, а также направлял денежные средства на счета подставных лиц. В середине июня бизнесмен дал показания в Национальном суде Испании. На слушаниях он опроверг выдвинутые против себя обвинения, назвав их политически мотивированными.

Джон Макафи: я тебя породил, я тебя и убью.

Фото: Telegram/BAZA