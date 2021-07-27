Постпред РФ при ООН рассказал о предполагаемой судьбе журналиста после его экстрадиции из Великобритании в США.

Российский постоянный представитель Василий Небензя уверен, что в США Джулиану Ассанжу уготовано пожизненное заключение. Такой информацией российский постоянный представитель при ООН заявил на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященной вопросу ответственности за преступления во время конфликтов. В Москве полагают, что действующая американская государственная система оставляет лишь один вариант основателю WikiLeaks после его экстрадиции из Великобритании. Небензя напомнил коллегам о том, что про сенсационную часть злодеяний США про пытки в тюрьме Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ в европейских странах общественность никогда бы не узнала, если бы не этот "храбрый журналист".

И что же сделали страны, столь картинно ратующие сегодня за борьбу с безнаказанностью? Ринулись расследовать, привлекать виновных? Единственный, на кого была объявлена настоящая охота - это сам Ассанж. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат также не исключил такого развития ситуации, при котором Джулиан Ассандж не доживет до суда. Небензя подчеркнул, что предоставил ту информаци, которую требуется знать о подходах коллективного Запада к борьбе с безнаказанностью в ситуациях, в которых речь ведется о них самих.

Небензя: Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

