Постпред РФ при ООН рассказал, как Киев применяет оружие, поставляемое Западом.

Российский постоянный представитель Василий Небензя: Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. Такое мнение российский постоянный представитель высказал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного обеспечению ответственности за преступления, происходящие во время конфликтов. Дипломат уточнил, что поставляемое странами вооружение и техника используются для обстрела гражданской инфраструктуры, кварталов и мирного населения.

Каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Российский специалист напомнил коллегам о том, что американская сторона предоставила киевскому режиму британские дальнобойные гаубицы М777. При этом накануне Международного дня защиты детей от снарядов из данного вооружения погибли пять человек на территории населенного пункта Макеевка. В числе жертв была пятилетняя девочка по имени Мира. Однако США объявили о дальнейших планах по поставкам Украине РСЗО.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

