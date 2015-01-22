Генсек ООН призвал положить конец самоубийственной войне против природы

Антониу Гутерриш рассказал о тройной проблеме человечества из-за неблагоприятной экологии.

Генеральный секретарь ООН призвал положить конец самоубийственной войне против природы. Такое обращение к мировому сообществу Антониу Гутерриш сделал в рамках выступления на конференции "Стокгольм 50+", посвященной проблематике экологии. Эксперт уточнил, что ежегодно люди потребляют практически в два раза больше возможного уровня. По мнению Антониу Гутерриша, человечество не держит обещание, данное окружающей среде.

По мере того, как мы становимся более процветающими и многолюдными, наше влияние на окружающую среду становится непосильно тяжелым. Антониу Гутерриш, генсек ООН

В качестве позитивного примера мирового сотрудничества генсек ООН привел спасение озонового слоя. По словам Гутерриша, этот вопрос должен вдхоновлять на новые успехи. Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что природные системы планеты не способны соответствовать требованиям человечества. Во Всемирной организации обозначили тройную проблему. Речь идет о том, что деградация экологической системы приводит к потере биологического разнообразия и подвергает опасности благополучие свыше 3 млрд человек.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций