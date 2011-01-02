ВОЗ: 70 человек умерло от оспы обезьян в Африке в 2022 году

Розамунд Льюис рассказала о работе по нераспространению заболевания по миру.

В ВОЗ рассказали, что около 70 человек умерло от оспы обезьян в Африке в 2022 году. Соответствующее заявление сделала на брифинге с журналистами руководитель секретариата Всемирной организации по здравоохранению по вопросам борьбы с оспой Розамунд Льюис.

Поэтому это не новое заболевание, но это новый контекст, в котором распространяется заболевание. Мы следим за ситуацией и работаем со странами как в Африке, так и за ее пределами. Розамунд Льюис, эксперт ВОЗ

Она пояснила, что работа ведется в странах, в которых инфекция выявлена недавно. Специалисты намерены понять, как можно предотвратить дальнейшее распространение заболевания и какие требуется для этого принять эпидемиологические меры. В ВОЗ добавили, что к 1 июня текущего года во всем мире врачи зафиксировали 550 подтвержденных случаев оспы обезьян. При этом пациенты находятся в 30 странах европы, Австралии и в Северной Америке.

Онищенко: вирус оспы обезьян имеет очень низкую контагиозность.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)



