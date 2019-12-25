Онищенко: вирус оспы обезьян имеет очень низкую контагиозность

Академик РАН заметил, что случаи заболевания могут носить неестественный характер.

Заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что вирус оспы обезьян имеет очень низкую контагиозность. Соответствующей информацией специалист поделился с журналистами во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

Случаев заболевания не так уж и много для оспы обезьян. Это, прежде всего, воздушно-капельный механизм передачи, но контагиозность этой инфекции очень низкая, пока еще, к счастью. Геннадий Онищенко, эксперт РАН

Врач пояснил прессе, что в регионах Эвкаториальной и Западной Африк не фиксируется естественная передача инфекции. Там распространены крупные приматы, однако случаи заражения оспой обезьян регистрируются аналитиками не в этой местности, а в других странах. Геннадий Онищенко призвал Всемирную организацию здравоохранения целенаправленно заниматься проблемой, а также проявить эпидемиологическую настороженность. По мнению эксперта, требуется определить четкие ориентиры по поликлиническому и фельдшерскому звеньям в сельской местности, скорой помощи. Врач надеется на то, что случаи оспы обезьян не будут путаться с ветряной оспой и аллергической сыпью у пациентов.

Онищенко: вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"

