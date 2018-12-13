Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж проведет в тюрьме 50 недель

Суд Лондона отправил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьму на 50 недель за нарушение условий выхода под залог. Об этом сообщает Reuters.
Вы не сдавались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание.
Дебор Тейлор, судья
Нарушения условий залога – за пределами самых серьезных предъявленных Ассанжу обвинений. Срок могут сократить ровно вдвое, если основатель WikiLeaks первую половину срока проведет без правонарушений.
Ассанжа задержала в посольстве Эквадора 11 апреля. В посольстве он скрывался с июня 2012 года. Также в суде пройдут слушания по вопросу его экстрадиции, ее добиваются представители США. В штатах Ассанжу может грозить смертная казнь за разглашение секретной информации.
В тот же день в сети появилось видео задержания Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Видео: russian.rt.com
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