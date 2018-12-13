Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж проведет в тюрьме 50 недель

Приговор вынес суд Лондона.

Суд Лондона отправил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьму на 50 недель за нарушение условий выхода под залог. Об этом сообщает Reuters.

Вы не сдавались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. Дебор Тейлор, судья

Нарушения условий залога – за пределами самых серьезных предъявленных Ассанжу обвинений. Срок могут сократить ровно вдвое, если основатель WikiLeaks первую половину срока проведет без правонарушений.

Ассанжа задержала в посольстве Эквадора 11 апреля. В посольстве он скрывался с июня 2012 года. Также в суде пройдут слушания по вопросу его экстрадиции, ее добиваются представители США. В штатах Ассанжу может грозить смертная казнь за разглашение секретной информации.

В тот же день в сети появилось видео задержания Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Видео: russian.rt.com