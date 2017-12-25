Президент Эквадора попросил Джулиана Ассанжа покинуть посольство страны в Лондоне

Основатель WikiLeaks находится в убежище с 2012 года.

Президент Эквадора Ленин Морено попросил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа покинуть посольство страны в Лондоне. Он заявил, что эта ситуация не может продолжаться вечно. Его слова приводит в пятницу, 27 июля, RT.

При этом президент Эквадора волнуется о дальнейшей судьбе Ассанжа. Он хочет получить от правительства Швеции гарантии, что с основателем WikiLeaks будет все хорошо.

Напомним, в августе 2010 года Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. 19 июня 2012 года скандально известный журналист, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Дело было прекращено в мае 2017 года. Но, не смотря на это, Ассанж все равно боится преследования шведских властей. Он уверен, что Стокгольм передаст его США, где ему грозит смертная казнь за публикацию секретной информации.

Ранее стало известно, почему пропал аккаунт в создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Twitter.

Фото: Википедия