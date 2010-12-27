Стало известно, почему "пропал" аккаунт в "Твиттере" создателя "Викиликс" Джулиана Ассанджа

Известны причины, по которым "пропал" аккаунт журналиста Джулиана Ассанжа в "Твиттере".

В понедельник стало известно о “пропаже” аккаунта в “Твиттере” основателя организации“Викиликс” Джулиана Ассанжа. По наиболее вероятной весрии, пользователь удалил аккаунт самостоятельно. Вмешательство руководства и технических специалистов “Твиттера” - маловероятно. Причины, побудившие мужчину ликвидировать станицу, неизвестны. Известно, что аккаунт пропал в период с 12 часов ночи до часа.

Отметим, что австралийский журналист регулярно писал посты и пользовался данной социальной сетью. Последний “твит” был опубликован пользователем 22 декабря.

В настоящее время на попытку открыть ранее существовавший аккаунт Ассанжа, сайт выдает информацию о том, что страница не найдена. “Викиликс” никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что сам Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора на территории Лондона. Там он прячется от гонений со стороны представителей власти США. Его обвиняют в раскрытии секретных документов.