Мошенники используют тему топливных талонов для кражи аккаунтов

Граждан призывают не переходить по ссылкам и не диктовать коды подтверждения.

В Министерстве внутренних дел России зафиксировали новую волну мошенничества, связанную с так называемыми топливными талонами. Злоумышленники звонят гражданам и, представляясь работниками региональных ведомств, рассказывают о некой системе распределения талонов на бензин. Для оформления заявки они просят назвать марку автомобиля и госномер, а затем — перейти по ссылке или ввести код из СМС.

В некоторых случаях аферисты используют поддельные сайты, где пользователю предлагают ввести номер телефона. После этого на телефон приходит код, который даёт доступ к аккаунту в мессенджере. Также мошенники могут убеждать установить приложение или продиктовать код, выдавая это за обязательную активацию "госпрограммы".

Как отмечают в ведомстве, такие звонки сопровождаются психологическим давлением: жертве сообщают о срочности и ограниченном времени на активацию талонов, чтобы у неё не было возможности проверить информацию. В МВД подчеркнули, что государственные органы не звонят с предложениями о выдаче топлива, не запрашивают по телефону номера и марки машин и не присылают QR-коды через СМС.

Гражданам рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, не вводить коды из СМС на неизвестных сайтах и игнорировать подозрительные звонки и сообщения.

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Фото: Piter.tv