Осужденный в России экс-совладелец СМЗ попросил политического убежища во Франции

Игорь Пестриков направил исковое заявление после изъятия у него объектов в России.

Российский бизнесмен Игорь Пестриков обратился за политическим убежищем к властям Франции. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Ведомости" со ссылкой на материалы Высокого суда Англии и Уэльса. В СМИ пояснили, что в британском суде предприниматель представился политическим беженцем. Однако пока что местная инстанция не приняла в отношении иностранца никакого решения.

Известно, что Игорь Пестриков пытался взыскать в Соединенном королевстве около одного миллиарда долларов в качестве компенсации за акции Соликамского магниевого завода (СМЗ) и Ловозерского горно-обогатительного комбината. Эти объекты были изъяты у бизнесмена в России. Ответчиком по исковому заявлению стал бывший председатель совета директоров СМЗ Александр Гутин. В 2015 году мужчина в качестве юриста представлял кипрскую компанию Canemare Enterprises, у которой Игорь Пестриков приобрел доли в предприятиях. Истец уточнили, что Гутин якобы действовал в сговоре с другими лицами для того, чтобы лишить потерпевшего возможности управлять своими активами. При этом Пестриков стал владельцем почти 25 процентов СМЗ в 2015 году.

Напомним, что в апреле 2025 года Соликамский городской суд заочно назначил Игорю Пестрикову восемь лет заключения в колонии общего режима за организацию хищения 250 миллионов рублей и покушение на растрату еще 2,5 миллиардов рублей. По версии государственного обвинения, в июне 2022 года через подконтрольного ему на тот момент генерального директора СМЗ Артура Уртаева российский предприниматель оформил заем и получил принадлежавшие заводу 250 миллионов рублей.

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Фото: pxhere.com