Белый дом объявил о прекращении приема просителей политического убежища

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе фактически полностью прекращает принимать иностранных граждан, обращающихся к властям США за получением политического убежища. Соответствующей информацией с местными журналистами поделился заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер. Иностранный чиновник пояснил, что правительство разработало простое, полное и очень элегантное решение.
Таким образом, двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища. Мы выработали договоренности о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет.
Стивен Миллер, замглавы аппарата сотрудников Белого дома
"Эксперт в очередной раз высказался за ужесточение контроля над государственной границей США с Мексикой. По словам Стивена Миллера, все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе страны "всегда фальшивые". Кроме этого он призвал граждан Гаити, находящихся на территории США со статусом временно защищенных лиц, как можно скорее вернуться к себе на родину.
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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
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