Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы США

Ранее женщины были задержаны в Калифорнии из-за попытки проникнуть на военную базу США.

Двух путешественниц из России, которых задержали после заезда на территорию американской военной базы "Кэмп Пендлтон" в Калифорнии, в настоящее время содержат в иммиграционном центре в Сан-Диего. Такие данные представили журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на анализ сведения от миграционной службы США.

Ранее американское посольство подтвердило задержание на территории штата Калифорния двух гражданок России после их "несанкционированного въезда" на военную базу "Кэмп Пендлтон". Российские журналисты отметили, что Кристина и Наталия, путешествуя по стране на автомобиле, по ошибке заехали на объект, когда следовали указаниям навигатора. По информации от агентства "РИА Новости", речь идет о наших соотечественницах по имени Кристина и Наталия. Сейчас они находятся под стражей службы иммиграционного и таможенного контроля США (Immigration and Customs Enforcement). В системе ICE приведены данные о том, что Наталия содержится в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в городе Сан-Диего. Там же под стражей ICE остается Кристина. Из публикаций в социальных сетях от девушек корреспонденты установили, что Наталия переехала в США в ноябре 2021 года. Россиянка подала местным властям заявление на политическое убежище. В апреле 2023 года она получила разрешение на работу, которое необходимо обновлять раз в два года.

В Польше рассматривают дело о продлении ареста археологу Бутягину.

