В Польше рассматривают дело о продлении ареста археологу Бутягину

Окружной суд Варшавы приступил к процессуальному слушанию вопроса о продлении срока содержания под стражей российского археолога Александра Бутягина. Информацию подтверждает РИА Новости.

Сам учёный в зал суда доставлен не был, судебное заседание проводится без его присутствия: присутствуют прокурор, адвокат, сотрудник дипломатического представительства Российской Федерации. Рассматривает дело судья Дариуш Лубовский.

Судья Лубовский назначен и на другое важное заседание, запланированное на 15 января в 10:30 утра (московское время — 12:30), касающееся рассмотрения запроса Украины об экстрадиции Бутягина. Интересно отметить, что ранее судья Лубовский участвовал в рассмотрении дела об экстрадиции украинского гражданина Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к взрыву на трубопроводе "Северный поток". Тогда судом было принято решение отказать в передаче гражданина Германии и освободить его непосредственно в зале суда.

Археолог Бутягин, широко известный специалист, представляющий Государственный Эрмитаж, был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу украинских властей. Основанием для ареста стало обвинение в осуществлении нелегальной археологической деятельности на территории полуострова Крым. Изначально суд принял решение заключить учёного под стражу сроком на 30 суток. Впоследствии украинские правоохранители направили в Польшу документы, обосновывающие требования об экстрадиции Бутягина. Сообщается, что на родине ученого ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Авторитетный исследователь Александр Бутягин занимается изучением античных городов и культур, в частности, посвятил немало трудов изучению древнегреческого поселения Мирмекий, основанного ионийскими переселенцами в VI веке до н. э. Сейчас он возглавляет сектор отдела античности Государственного Эрмитажа и является секретарём Археологической комиссии учреждения.

Ранее мы сообщили о том, что Пиотровский направил польскому Минюсту заявление Эрмитажа по поводу задержания археолога Бутягина.

Фото: Piter.TV