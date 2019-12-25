Представитель Эрмитажа обвиняется в преступлении в сфере культуры на Украине.

Российский ученый, представитель Эрмитажа Александр Б. задержан на территории Польши. Соответствующее заявление сделали европейские журналисты с местной радиостанции RMF FM. Пресса сообщает о том, что киевский режим будет требовать экстрадиции российского гражданина. Мужчина обвиняется украинскими властями в ликвидации объектов культурного наследия Крыма. По версии государственного обвинения с Банковой улицы, подозреваемый якобы причинил материальный ущерб на общую сумму в 200 миллионов гривен (порядка 4,7 миллиарда долларов). Предположительно, речь идет об археологе по фамилии Бутягин.

Известный российский ученый, высокопоставленный представитель Эрмитажа был задержан в Польше. Александр Б. попал в руки сотрудников Агентства внутренней безопасности. Его преследовали украинцы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. сообщение от иностранного СМИ

В Польше уточнили, что после задержания Александр Б. был допрошен в Окружной прокуратуре Варшавы. Там россиянин отказался давать объяснения. На текущий момент по ходатайству местной прокуратуры наш соотечественник арестован на 40 дней.

В Польше будут судить семейную пару из России по обвинениям в шпионаже.

Фото: pxhere.com