Разбирательство в суде будет проводиться в закрытом режиме.

Россиян будут судить на территории Польшеипо обвинениям в шпионаже и перевозке взрывчатых веществ. Соответствующее заявление местным журналистам сделал прокурор Томаш Тадля. Иностранный чиновник заметил, что речь идет о супружеской паре. По словам спикера, Игорь Р. стал фигурантом уголовного дела из-за провоза через территорию Польши взрывчатых веществ в 2024 году. Второе обвинение заключается в работе мужчины на иностранную разведку. Ирина Р. также обвиняется в работе на иностранную разведку. В надзорном ведомстве уточнили, что не хотят раскрывать в публичном пространстве информацию по уголовному делу, а судебные заседания будут проводиться к закрытом режиме. Однако сейчас известно, что страна разыскивает по подозрению в данном преступлении еще минимум двух человек.

На 22 января в Сосновце назначено заседание суда по делу гражданина России Игоря Р. и его жены Ирины Р. Томаш Тадля, прокурор в Польше

Напомним, что власти из Варшавы неоднократно и бездоказательно обвиняли Москву в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории европейской страны. Кремль регулярно эти обвинения опровергал. Официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков говорил о том, что русофобство в Польше сейчас "цветет пышным цветом".

