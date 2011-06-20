  1. Главная
В Польше ликвидировали Коммунистическую партию
В Уголовном кодексе Польши предусмотрена ответственность за "пропаганду фашизма, коммунизма или иного тоталитарного строя".

Конституционный суд на территории Польши принял решение о ликвидации Коммунистической партии. В официальном постановлении инстанции от 3 декабря говорится о том, что цели и деятельность данного движения оказались несовместимы с республиканской Конституцией. Согласно местному законодательству в сфере политических партий, если КС выносит решение о неконституционности целей и задач организации, то инстанция незамедлительно выносит следующее постановление об исключении партии из государственного реестра.

В Польше нет места для партии, которая прославляет преступников и коммунистические режимы, ответственные за гибель миллионов жизней, в том числе наших соотечественников, граждан Польши.

Кристина Павлович, судья

Напомним, что ранее ходатайство о ликвидации Коммунистической партии в профильную структуру  направил президент Кароль Навроцкий. В 2020 году на тот момент генеральный прокурор Збигнев Зебро подал аналогичное ходатайство в Конституционный суд страны. Однако заседание по вопросу откладывалось с начала октября в виду неявки заявителя. Реь идет о том, что к тому моменту в Польше сменилась власть,  а Збигнев Зебро перестал представлять надзорное ведомство.

Фото: pxhere.com

