Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил через социальные сети, что власти из Варшавы ожидают перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном.
Готовится война на границах и перезагрузка отношений между США и Россией.
Радослав Сикорский, глава МИД Польши
Напомним, что официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что тот встретится в Москве с американским специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом 2 декабря. Власти в Кремле ожидают, что иностранный высокопоставленный гость предоставит пункты мирного плана от вашингтонской администрации. Рабочая встреча запланирована на вторую половину дня. Ранее США объявили о работе над документом по урегулированию украинского кризиса. Однако в публичном пространстве детали документа не обсуждаются, так как работа не завершена.
Польша планирует увеличить выпуск снарядов калибра 155-мм в 30 раз.
