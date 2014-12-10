  1. Главная
Глава МИД Польши ожидает перезагрузки отношений между Россией и США
Сегодня, 12:58
Радослав Сикорский не исключил, что в ЕС назревает подготовка к вооруженному противостоянию с Москвой.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил через социальные сети, что власти из Варшавы ожидают перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном.

Готовится война на границах и перезагрузка отношений между США и Россией.

Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что тот встретится  в Москве с американским специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом 2 декабря. Власти в Кремле ожидают, что иностранный высокопоставленный гость предоставит пункты мирного плана от вашингтонской администрации. Рабочая встреча запланирована на вторую половину дня. Ранее США объявили о работе над документом по урегулированию украинского кризиса. Однако в публичном пространстве детали документа не обсуждаются, так как работа не завершена. 

Польша планирует увеличить выпуск снарядов калибра 155-мм в 30 раз.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Radosław Sikorski

