Владислав Косиняк-Камыш указал на задачу по повышению обороноспособности страны.

Варшава в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов с калибром 155-миллиметра в 30 раз. Соответствующее заявление сделал польский министр по обороне Польши Владислав Косиняк-Камыш. Европейский чиновник выступил в эфире местной радиостанции RMF24. Слова чиновника приводятся с его выступления на форуме, посвященном вопросам самоуправления в Закопане.

Возможности по производству боеприпасов 155-мм должны увеличиться в 30 раз благодаря закону о заводах по выпуску боеприпасов. Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны в Польше

Владислав Косиняк-Камыш добавил, что на строительство трех оборонных заводов польским правительством было выделено три миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов). Власти ожидают, что введение этих мощностей в работу обеспечит государству независимость в вопросе производства снарядов по указанному калибру. За последние два года местная компания MESKO, входящая в оборонный концерн PGZ, увеличила выпуск снарядов малых калибров с 50 до 250 миллионов единиц в ежегодном режиме.

Варшава получила очередную партию танков Abrams.

